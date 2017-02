Automobilist knalt op vrachtwagen en raakt gewond

PUTTEN - Een automobilist is in het begin van de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een ongeluk op de A28 tussen Ermelo en Putten. De bestuurder botste achter op een stilstaande vrachtwagen.

De truckchauffeur had zijn combinatie er stilgezet na een ongeluk dat even daarvoor was gebeurd en waarbij een personenauto over de kop sloeg. De bestuurster van deze wagen kwam met de schrik vrij.

Door dat ongeluk reed het verkeer langzaam. De ongelukkige automobilist had dat te laat in de gaten, moest remmen en botste met hoge snelheid op de vrachtwagencombinatie. Het slachtoffer raakte bekneld in zijn auto en moest door de brandweer worden bevrijd. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.