Mo Rayhi: we moeten gas gaan geven

ZWOLLE - Mo Rayhi was dichtbij de gelijkmaker namens NEC tegen PEC Zwolle.

"Ik probeerde vanaf 25 meter met mijn verkeerde been te schieten en dat knalt-ie op de kruising. En dan valt de goal aan de andere kant en wordt het 2-0 in plaats van 1-1. Hun eerste goal gaat via de kluts en de tweede uit een counter. Dit is een hele grote teleurstelling. We krijgen zoveel kansen, zelfs van één meter afstand. Als je dan niet scoort, baal je wel."

"Na de winterstop ging het perfect met twee overwinningen. En nu verlies je drie keer op rij en komt de concurrentie dichtbij. Dat is niet best. Nu moeten we gas gaan geven en nog twaalf wedstrijden volle bak geven. Ik speelde vandaag wat meer vanaf het middenveld. Ik probeer het team te helpen en zoveel mogelijk meters te maken. Iedereen geeft alles, maar de resultaten vallen nu even tegen."