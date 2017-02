Achilles-trainer Meijers: 'Tien punten is psychologisch belangrijk voor ons'

VELSEN-ZUID - Achilles'29-trainer Eric Meijers hield een dubbel gevoel over na de puntendeling met Telstar in Velsen-Zuid. 'Aan de ene kant zijn we teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen, aan de andere kant had Telstar, denk ik, voetballend gezien recht op meer. Dus al met al is het wel een terechte uitslag.'

De trainer zag aanvaller Emir Smajic twee dotten van kansen missen in de tweede helft: Eerst schiet hij de bal voor een leeg doel hoog over. Niet veel later mag hij alleen af op Telstar-keeper Boy de Jong en schiet hij weer over.

'Daar doen we toch te weinig mee. Dat soort ballen moet erin', is Meijers duidelijk. 'Aan de andere kant kreeg Telstar ook een aantal goede mogelijkheden.'

'Psychologisch belangrijk'

De Groesbekers bleven door het gelijkspel voor de derde achtereenvolgende wedstrijd zonder nederlaag. Wel staat Achilles'29 nog steeds op de laatste plaats in de Jupiler League, met tien punten. Omdat nummer voorlaatst met 2-3 verloor van Jong PSV is het verschil teruggebracht tot acht punten.

'Het is psychologisch heel belangrijk dat we op teletekst in de dubbele cijfers staan', doelt Meijers op de tien punten. 'Er is iets gebeurd met de groep, dat merken we aan alles. Er staat nu een volwassen team op het veld dat met goed voetbal voor een resultaat kan spelen. En we komen steeds dichter bij FC Dordrecht, dat is ook heel belangrijk voor de groep.'

Directe rode kaart

In de laatste seconden van de wedstrijd kreeg Kenny Elders nog een directe rode kaart. Meijers: 'Ik moet de beelden nog een keer terugzien, maar volgens mij zette hij de tackle te laat in. Het was een ongelukkig actie en de scheidsrechter had het voorval mijns inziens met geel af kunnen doen.'

