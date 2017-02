Peter Hyballa mist scorende spits bij NEC

ZWOLLE - Het probleem van NEC in Zwolle was duidelijk. De kansen werden niet benut.

"Wij hebben geen scorende spits, dat is ons probleem", constateerde trainer Peter Hyballa.

"Dat was vorige week ook al zo. Dan moeten we maar proberen de nul te houden. Bij het eerste doelpunt was ik boos op Janio Bikel, dat hij de bal niet met één contact uit de druk heeft gespeeld. Dat moet een prof kunnen. Maar hij was niet alleen schuld. We deden veel dingen goed. We speelden een nieuw systeem en dat hebben ze goed opgepakt. Voetbalesthetisch en voetbaltechnisch zie je veel dingen die wij echt trainen."

En dus moet NEC naar onderen blijven kijken. "Daar schrik ik niet van. We waren tegen Go Ahead beter en vandaag grote delen ook. Maar als we van twee meter niet scoren...Het is nog niet traumatisch, maar het is niet leuk om drie keer achter elkaar te verliezen."