ZWOLLE - Jay-Roy Grot viel vlak voor de rust uit bij NEC in de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

De clubtopscorer raakte geblesseerd in een duel met PEC-verdediger Dirk Marcellis. "Hij kwam op mijn been terecht. Ik heb nu last van mijn knie. De pijn valt wel mee. Maar het zal nog wel stijver worden."

Grot was een plaag voor de Zwolse defensie. "Het ging wel lekker, ja. Alleen jammer dat we niet scoorden."