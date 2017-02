Henk de Jong ziet overtreding bij tweede goal van FC Emmen

EMMEN - Henk de Jong complimenteerde zijn team met de eerste helft, maar moest erkennen dat FC Emmen het na rust veel beter had staan. 'Daar hadden we het moeilijk mee.'

Henk de Jong doet het als opvolger van Jan Vreman bij De Graafschap niets beter. Zes wedstrijden is hij nu de coach van de Achterhoekers. Het leverde de Fries alleen een 3-0 overwinning op tegen Cambuur. Maar zoals het hele seizoen al kon de club uit Doetinchem de opleving geen vervolg geven.

Veiligheid

De Graafschap begon in Emmen opnieuw met vijf verdedigers. 'Ik denk dat we in de eerste helft heel weinig weggeven. Dan zie je dat het terecht is dat we met vijf verdedigers spelen. Het biedt ze gewoon meer veiligheid. We krijgen goede kansen. Normaal gesproken scoren we wel, nu gebeurde dat niet', analyseerde De Jong in Emmen.

Open wedstrijd

In de tweede helft heerst Emmen en schuttert De Graafschap regelmatig. 'Ze zetten het wat anders neer. Daar hadden we het even lastig mee. Maar op het moment dat het weer beter ging, geven we die vrije trap weg. Bednarek had die bal moeten hebben. Dat zei hij zelf in elk geval. Daarna gooien we het meer open en zie je dat zij nog grote kansen krijgen, maar wij ook.'

Wind

Bij de 2-0 bleek uit de beelden dat op Jan Lammers een overtreding werd gemaakt. De Jong was overtuigd. 'Als dat niet een overtreding is, weet ik het ook. Maar de scheidsrechter dacht dat het wind was. Jan werd gewoon in de rug gelopen. Dat hoort dus een vrije trap te zijn. Ik moet zeggen, wij waren ook onsportief op dat moment. We hadden de bal moeten teruggeven.'