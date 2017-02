Krimpvraagstuk eindelijk item verkiezingscampagne, burgemeester Bronckhorst blij

HENGELO - 'In 2012 was het nog geen onderwerp tijdens de verkiezingscampagne. Nu is het wel een item en dat vind ik heel belangrijk.' Burgemeester Marianne Besselink van de Achterhoekse gemeente Bronckhorst is blij met de 300 miljoen euro die staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) beschikbaar wil stellen voor krimpregio's.

Ze lanceerde vrijdag dit plan 'Nederland houdt namelijk niet op bij de Randstad', aldus Dijksma (PvdA).

Met het geld wil de staatssecretaris onder meer super snel 5G-internet ontwikkelen, zorgen voor beter openbaar vervoer en de economie een steun in de rug geven met een vitaliteitsfonds. Voor de drie de onderwerpen zal dan elk 100 miljoen euro beschikbaar zijn.

'Steun uit Den Haag is hard nodig'

Burgemeester Besselink (PvdA) reageert verheugd. 'Omdat wij vanuit de regio steeds hebben gezegd: wij doen ons best en we zetten heel veel in. Maar aan het eind van onze inzet, creativiteit en innovativiteit hebben wij ook steun uit Den Haag nodig. Dat lijkt nu op de agenda te staan en dat is heel erg mooi.'

Volgens de burgemeester sluit het plan van Dijksma goed aan bij wat er in de krimpgebieden leeft. 'Dit is een heel mooi begin. De thema's die aangedragen worden, zijn belangrijke thema's waar we het als regio zelf ook over hebben: bereikbaarheid, mobiliteit en vitaliteit voor onze kernen. De leefbaarheid is ontzettend belangrijk.'

'Plan is een verkiezingsstunt'

GroenLinks noemt het plan van Dijksma een verkiezingsstunt. 'Als de PvdA het goed voor zou hebben met de krimpregio's, had de partij in de afgelopen regeerperiode veel vaker mee kunnen gaan met voorstellen ter verbetering van krimpregio's.'

De SP vindt dat de krimpregio's moeten zeggen waarin geïnvesteerd moet worden, en dat niet de staatssecretaris dat moet bepalen. 'In het plan van Dijksma wordt de verkeerde volgorde gehanteerd. Eerst moeten de krimpregio's hun prioriteiten bepalen en dan moet Den Haag kijken wat erbij gelegd moet worden. Het plan van Dijksma komt met oplossingen die de regio zou moeten bedenken. 5G-internet geven aan een regio die daar geen behoefte aan heeft is zonde van het geld.'

