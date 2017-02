Feesten in de clubkerk, maar Instagram en Facebook zijn verboden

Foto: Pixabay

ARNHEM - Een kerk is oorspronkelijk een plek om te bidden, zingen en te luisteren naar het woord van God. Sinds vrijdagavond kunnen mensen in Arnhem ook op stap in een gebedshuis. In de Nieuw-Apostolische kerk aan de Johan de Wittlaan zit nu Club de Kerk.

'Het is eigenlijk een Berlijns tafereel. In de Duitse hoofdstad zie je dat publieke ruimtes andere functies krijgen', vertelt Sjoerd Stouten van Club de Kerk in De Week van Gelderland op Radio Gelderland. 'We hebben gekeken naar de Nieuw-Apostolische kerk en bedacht welke andere functies dat gebedshuis kan hebben. Daaruit is dit concept gekomen.' Bingoavond in kerk De Arnhemse kerk is een cultuurcentrum geworden met vier functies. Het is een plek geworden waar de buurt activiteiten kan organiseren ('Zo heeft een omaatje een bingoavond gehouden'), voor kunst en voor cultuur. Van donderdagavond tot en met zaterdag verandert het voormalige godshuis in een uitgaansgelegenheid met optredens van dj's en bandjes. Foto: Google Streetview 'Dansen met elkaar, net als vroeger' Tijdens de clubavond mag de camera op telefoons niet gebruikt worden. Ook social media als Instagram en Facebook zijn uit den boze. 'Bezoekers moeten het echt gaan zien. Het gaat erom dat mensen tijdens zo'n avond plezier met elkaar maken en niet met de buitenwereld. Dus dat ze net als vroeger met elkaar dansen.' Om die reden wordt ook niet iedereen toegelaten. Een bewaker - een zogenoemde doorbitch - laat alleen mensen binnen die plezier willen maken. 'Als iemand aankomt die niet zo enthousiast is of chagrijnig, wordt deze persoon vriendelijk verzocht volgende week terug te komen', lacht Stouten. Arnhems finest Wat er precies te zien is in de kerk, houdt Stouten nog geheim. 'Het enige dat ik kan vertellen, is dat in deze editie Arnhems finest aanwezig is.'