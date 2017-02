Oppassen geblazen: het kan weer glad worden!

ARNHEM - Wie vrijdagavond of zaterdag de weg op gaat, moet oppassen: in heel Nederland geldt code geel door lichte sneeuwval en bevriezing van natte weggedeeltes.

De sneeuw die nu in het midden van het land valt, trekt naar het westen weg maar in de loop van de nacht komt er vanuit het zuiden meer sneeuw. Die buien zorgen ook in Gelderland voor een klein laagje.

Het KNMI heeft code geel afgegeven tot en met zaterdag 16.00 uur.

Waren sneeuw en gladheid donderdagochtend voor veel gemeenten nog een verrassing, deze keer zijn ze beter voorbereid. En hebben ze ook hun voorbereidingen getroffen:

[Tweet:twitter.com/gembrummen/status/830129936363053056]

[Tweet:twitter.com/vid/status/830142502690766849]

