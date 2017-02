Jongste burgemeester: 'Toen ik 3 jaar was zei mijn buurman: jij wordt burgemeester'

WINTERSWIJK - Dat de 32-jarige Joris Bengevoord binnenkort in Winterswijk de jongste burgemeester van Nederland wordt, komt niet voor iedereen als verrassing. Zijn buurman voorspelde bijna drie decennia geleden al dat hij het ambt zou gaan bekleden.

'Toen bekend was dat ik de burgemeester van Winterswijk werd, belde ik meteen mijn moeder. Zij vertelde mij het verhaal van onze toen 80-jarige buurman', vertelt Bengevoord in De Week van Gelderland op Radio Gelderland.

'Als jongetje van drie kon ik soms uren tegen hem aanpraten. Die buurman zei toen tegen mijn moeder: die wordt zeker burgemeester. Hij heeft dus gelijk gehad.'

Jongste burgemeester van Nederland

De gemeente Winterswijk droeg donderdagavond Bengevoord voor als nieuwe eerste burger. Als de geboren Winterswijker op 21 april wordt geïnstalleerd, is hij de jongste burgemeester van Nederland.

'Ik loop inmiddels zes jaar mee in de gemeentepolitiek en het sociaal domein. In die periode heb ik van dichtbij meegemaakt welke emotie de komst van vluchtelingen opwekt,' legt hij uit in De Week van Gelderland.

'En ben ik mensen tegengekomen van wie de uitkering wordt ingetrokken of die boos zijn op de gemeente. Ik vond het altijd een uitdaging om met die personen in gesprek te gaan. En dat lukte altijd.'

'Zal ik je kamer inrichten?'

Bengevoord woont al sinds zijn 18de in Tilburg. Daar is hij ook fractievoorzitter van GroenLinks. Ook werkt hij nu nog als algemeen directeur bij familiepretpark De Waarbeek in Hengelo (Overijssel).

'De komende weken gaan mijn partner en ik kijken naar een woning in Winterswijk. Mijn moeder zei al: zal ik je kamer inrichten? Dat hoeft niet. De gemeente heeft een mooi buitengebied, maar ook het centrum vind ik prettig. Dan zit ik lekker dicht bij de mensen.'

Zie ook: