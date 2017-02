'Achterhoek heeft niks aan Achterhoekers in de Kamer'

ARNHEM - De Achterhoek heeft de afgelopen jaren 'geen bal gemerkt' van regiogenoten die in de Tweede Kamer zaten. Dat zei politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg vrijdag in De Week van Gelderland.

Deze week werd bekend dat als er nu verkiezingen zouden zijn, er geen politici uit de Achterhoek in de Kamer zouden komen.

Ontroerend

Van Scherrenburg wordt er niet warm of koud van. 'Dat maakt geen fluit uit.' Ook vindt ze het 'ontroerend' dat mensen in de regio blijven wonen als ze in de Kamer zijn gekozen, maar ook 'een beetje kul'.

Een Kamerlid zit er immers voor het hele volk en niet vanwege zijn afkomst, vindt Van Scherrenburg. 'In de praktijk blijkt ook dat de krankzinnige landelijke agenda te veel tijd van de Kamerleden opslokt om ook nog eens op de komen voor hun regio.'

De avond voor de uitzending van De Week van Gelderland had Van Scherrenburg met wat bestuurders uit de Achterhoek geappt om te vragen hoeveel profijt de regio heeft gehad van vertegenwoordigers in de Kamer. 'Het antwoord was: nul', vertelt Van Scherrenburg, die in Langerak bij Doetinchem woont.

Krimp

Cynisch wordt Van Scherrenburg als het gaat om het stempel krimpregio. 'Dat heeft geholpen zeg, de hele krimp was in een keer weg.'

