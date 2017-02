Liveblog: De Graafschap verdient een voorsprong in Emmen

De Graafschap domineert wedstrijd in Emmen

EMMEN - De Graafschap gaat vanavond in het koude Emmen voor zijn tweede overwinning op rij. Tegenstander is FC Emmen. Tussenstand is 0-0

32e De Graafschap is gevaarlijker en voetbalt beter dan het angstige Emmen. Weer een kans. Van Overbeek schiet vanaf rechts voorlangs. 15e eerste grote kans voor Parzyszek namens De Graafschap. De fans van De Graafschap maken zoals zo vaak de sfeer. Ook in Emmen. 8e Dikke rookwolken uit het uitvak van De Graafschap. De fans laten zich niet alleen horen in Emmen, maar ook zien. Het spel moet zelfs heel even stilgelegd worden. 20.00: We zijn begonnen in Drenthe! Volg hier alle ontwikkelingen van dit duel. Heel veel staat er overigens voor de Superboeren niet op het spel. Ze zijn al uitgeschakeld in de derde periode. 19.57: Bij FC Emmen twee oud-Graafschappers: Cas Peters en Alexander Bannink. De laatste keerde in de winterstop terug naar zijn oude club. Beide spelers staan aan de aftrap. 19.51: de opstellingen zijn als volgt. Bij De Graafschap keert Kevin van Diermen terug na een schorsing. Ook is er een basisplek voor Elvio van Overbeek. 19.47: Vlak voor de wedstrijd nog maar weinig mensen in het stadion van FC Emmen. De vrieskou zal daarbij ongetwijfeld een rol spelen Maandag won De Graafschap met 3-0 van SC Cambuur. Dat was de eerste zege onder leiding van trainer Henk de Jong. Maar de Achterhoekers staan nog altijd op een hopeloze 18e plaats. 19.41 uur: De voormalige Meerdijk in Emmen, tegenwoordig de Jens Vesting geheten.