Voorlopig geen nieuwe attracties in pretpark Julianatoren

APELDOORN - Er komen voorlopig geen nieuwe attracties bij in pretpark Julianatoren. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die haalde woensdag een dikke streep door het bestemmingsplan voor het Apeldoornse park. Een grote teleurstelling voor het pretpark en de gemeente Apeldoorn.

'Uitspraak negatief. Bestemmingsplan is vernietigd. Tuurlijk valt dat even tegen, maar ik zie mogelijkheden genoeg om het te repareren', zegt pretparkdirecteur Jeroen Buter. Buter blijft optimistisch, maar baalt net als de gemeente Apeldoorn die had gehoopt dit enorme langslepende dossier nu eindelijk te kunnen afsluiten.

Onderzoek naar gevolgen milieu

In plaats daarvan moeten de gemeente en de pretparkdirectie aan de slag. Ze moeten van de Raad van State aantonen wat voor invloed het park heeft op de omgeving en het zwaar beschermde Natura 2000-gebied, waar het park midden in ligt. Is dat een negatieve invloed, dan is een tijdrovend en kostbaar onderzoek naar de gevolgen voor het milieu onvermijdelijk. Een vertraging van minimaal een half jaar, maar wellicht veel langer.

Buter: 'We hebben twee jaar geleden twee nieuwe attracties besteld, omdat we het volste vertrouwen hadden dat de procedure voor het bestemmingsplan veel sneller zou gaan. Helaas valt dat nu tegen en moeten de nieuwe attracties voorlopig op de plank blijven liggen.'

Verplaatsing naar Uddel

Blijdschap is er wel bij Theo van Kerkhof van Stichting Werkgroep Milieuzorg, die naar de Raad van State stapte. 'Wij vinden dat een pretpark niet thuis hoort in zo'n gevoelig natuurgebied. Als je natuurstudies bekijkt, is dit echt een gebied waar unieke diersoorten voorkomen, daar moet je eigenlijk geen pretpark willen. Wat ons betreft denken we aan verplaatsing.'

De werkgroep denkt dan aan Kamp Nieuw-Milligen bij Uddel, waar Defensie aan het einde van dit jaar vertrekt. De directie van Julianatoren denkt echter niet aan verhuizen. Zij zien het natuuronderzoek vol vertrouwen tegemoet en zien de toekomst voor mascottes Juul en Julia op de huidige plek in Apeldoorn-West.