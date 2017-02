Kinderen leren dat carnaval meer is dan bier drinken, laat ze een bolderkar maken

DIDAM - Dat carnaval meer is dan bier drinken, blijkt in Montferland. Vier carnavalsverenigingen willen daar de kinderen meer bij het feest betrekken door ze een eigen bolderkar te laten maken voor de optocht. Het initiatief wordt financieel gesteund door de gemeente.

Deze eerste keer bouwen de leerlingen van 7 basisscholen uit Montferland mee. Zoals kinderen van basisschool de Toorts uit Didam. In een schuur bij Bram Wenting thuis, wordt hard geknutseld aan een soort voetbalveld waar straks een enorme bal op moet komen.

Samenwerken om iets moois te maken

Volgens Edwin van Onna, één van de initiatiefnemers, is dit waar het om gaat: 'ze zijn super enthousiast, creatief en moeten samenwerken om iets moois te maken. Ze leren elkaar nog beter kennen.' Volgens Van Onna gaat dat bij de 'volwassen' wagenbouwers net zo. 'Ja carnaval is echt wel meer dan alleen maar bier drinken!'

Trots op onze wagen

Bier drinken doet Bram (10) sowieso nog niet, maar dat eerste kan hij beamen: 'Ja we hebben eerst goed vergaderd en zijn pas iets gaan maken toen iedereen het er mee eens was. Het is heel leuk om te doen.'

De kinderen mogen met hun zelfgemaakte bolderkar meelopen met de optocht in Didam op zondag 26 februari. 'Ik vind het een heel gezellig feest en ik ben trots dat onze wagen daar dan ook tussen rijdt.'