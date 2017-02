Honderd mensen demonstreren tegen haat en verrechtsing in Nijmegen

NIJMEGEN - In het centrum van Nijmegen hebben vrijdagmiddag zo'n 100 mensen gedemonstreerd onder het motto 'Nijmegen Against Hate'.

De bijeenkomst was een initiatief van drie bezorgde Nijmegenaren. Zij wilden aandacht vragen voor de verrechtsing van de samenleving en de steeds groter wordende haat.

'We merken dat de maatschappij politiek steeds verdeelder raakt in rechts en links. Dat willen wij voorkomen', vertelt Kate Japaridze, één van de initiatiefneemsters. 'Ook willen we dat de maatschappij weer bij elkaar komt én de mensen bewust maken van de toenemende problemen in Europa.'

Protestborden en toespraken

De bijeenkomst was op Plein 1944. De initiatiefnemers hadden op een paar honderd mensen gerekend. Een aantal betogers had protestborden meegenomen. Ook werden er toespraken gehouden.



Foto: Omroep Gelderland