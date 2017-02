Zin in een leuk uitje dit weekend? Dit zijn onze uitgaanstips

ARNHEM - Zin om eropuit te gaan maar nog geen idee wat te doen? De redactie van het tv-programma UIT met Esther helpt u een handje met wat uitgaanstips.

Tuininspiratie in Doetinchem

Het weer is er nog niet naar, maar voor je het weet is het voorjaar. En dan is het weer tijd om in de tuin aan de slag te gaan. In Doetinchem wordt dit weekend de grootste tuinbeurs van de Achterhoek gehouden.

Er zijn onder meer verschillende tuinontwerpen te bekijken, de nieuwste collectie tuinmeubelen staat er en ook zijn er streekproducten te koop. De beurs duurt tot en met zondag.

Driving De Achterhoek

Zaterdag wordt voor de tweede keer het paardensportevenement Driving De Achterhoek in Lichtenvoorde georganiseerd. Vierspanrijders en tweespanrijders zullen met elkaar de strijd aangaan. Om 19.00 uur gaat de eerste menner van start in Paardensportcentrum Lichtenvoorde.

Winterfestival Grasnapolsky

Van intieme optredens tot scheurende gitaren. Dit weekend is er voor ieder wat wils bij de vierde editie van Grasnopolsky in Radio Kootwijk. Bezoekers kunnen bij het winterfestival de nieuwste bands en artiesten ontdekken.

NK Atletiek

Ben je meer van de sportevenementen, dan kan je dit weekend terecht in Apeldoorn. Op zaterdag en zondag is Omnisport voor de negende keer het strijdtoneel voor de Nederlandse Kampioenschappen Indooratletiek Senioren.

Gitaarbeurs Groesbeek

Gitaarliefhebbers kunnen zondag het beste naar Groesbeek gaan. Daar wordt in Cultureel Centrum De Mallemolen een gitaarbeurs georganiseerd. Standhouders uit Nederland, Duitsland en Frankrijk brengen zowel nieuwe gitaren als nieuwe versterkers mee.

UIT met Esther

