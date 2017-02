Verrassing in Wijchen: raad zegt nee tegen casino

WIJCHEN - Er komt geen casino in Wijchen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond tegen de komst van een speelautomatenhal. Die uitkomst is een verrassing.

Want het grootste deel van de raad was juist niet tegen de komst van een casino. Maar partijen stemden om geheel andere redenen tegen.

Dat CDA en PvdA tegen de komst van een casino waren, was al langer bekend. Zij vrezen vooral de gevolgen van een gokverslaving. Volgens beide partijen past een gokhal ook helemaal niet bij het dorpse karakter van Wijchen.

Gevaar van procedures tegen gemeente

Maar ook voorstanders van speelautomatenhallen D66, VVD en Wijchen Lokaal, stemden donderdagavond toch tegen. Ze vinden de regels die het college wilde stellen aan een casino te beperkend. Zo wilde het college een zogenoemde 'schaarse vergunning' afgeven voor slechts één casino.

De burgemeester beoordeelt dan de plannen die door een ondernemer worden ingediend en verleent aan één van hen een vergunning. Esther Dauphin van oppositiepartij D66 ziet daarin gevaren: 'In andere gemeentes zijn gevallen bekend waarbij de afvallers vervolgens een proces aanspannen tegen de gemeente.'

Verbod nog uit tijd dat gokken illegaal was

Bovendien vindt Dauphin het principieel onjuist om bedrijven die zich volgens de wet legaal mogen vestigen aan banden te leggen. 'Liever geen casino dan met deze beperkende regels eromheen.'

Het lijkt er volgens Dauphin ook sterk op dat het college de plannen toeschreef naar een aantal locaties. Zo kwam de eigenaar van het vervallen Mawi-pand in Wijchen deze week al met een plan en eerder waren er al plannen voor een gokhal in de Jan Linders in het centrum van Wijchen.

Eigenlijk werd daarmee de discussie omgedraaid, zegt Esther Dauphin. 'Wij hebben nog een verordening die stamt uit de tijd dat gokken illegaal was. Nu werd er een discussie gevoerd over gokhallen met mogelijke locaties erbij, terwijl de vraag eerst zou moeten zijn of we het in principe toestaan.'