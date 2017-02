Organisatie aangeslagen: na acht jaar geen Vrouwentriathlon meer

BEESD - De Vrouwentriathlon Beesd gaat dit jaar niet door. Het evenement, met ruim 200 deelnemers, is na acht jaar niet meer welkom op Camping Betuwestrand.

'Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel', zegt een aangeslagen Sione Jongstra. Ze is de oprichter en voorzitter van de Stichting Vrouwentriathlon. Het evenement zou dit jaar op 27 augustus worden gehouden.

Klagende campinggasten

De organisatie werd in januari door de camping gebeld: de campinggasten ondervinden te veel hinder en daarom zijn de triatleten niet meer welkom. Jongstra wist niet wat ze hoorde. 'Ons contactpersoon bij Betuwestrand heeft nooit iets laten doorschemeren. En nu ineens, terwijl de wedstrijddatum al is gecommuniceerd en de inschrijving op het punt stond van openen, wordt ons meegedeeld dat we niet langer welkom zijn.'

Jongstra is de camping wel dankbaar voor de afgelopen acht jaar. 'Het is alleen erg jammer dat de samenwerking op deze abrupte manier eindigt.'

Ze had het ook liever veel eerder gehoord. Nu is er geen tijd meer om het evenement op een andere plek te houden. 'Er komt zoveel bij kijken. Mensen verkijken zich daar nog wel eens op.'

Alternatief: Utrecht

De Stichting Vrouwentriathlon bekijkt of er toch nog iets kan worden georganiseerd, zoals een trainingsdag. Maar een triatlon zit er niet in. Daarvoor moeten de vrouwen naar Utrecht, waar de stichting 25 juni een soortgelijk evenement houdt.

Bij Camping Betuwestrand was niemand aanwezig die een toelichting kon geven.