Jonge helden krijgen koninklijk bedankje

VOORST GEM VOORST - Ruben den Engelse en Pim Albers hebben vrijdag uit handen van burgemeester Jos Penninx van Voorst een koninklijke onderscheiding ontvangen.

De 15-jarige Ruben uit Apeldoorn kreeg de Koninklijke Erepenning Menslievend Hulpbetoon omdat hij met gevaar voor eigen leven een vrouw redde voor een aanstormende trein bij een spoorwegovergang in Twello.

Een bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD) ging naar de 16-jarige Pim, uit Nijbroek. Hij redde een vrouw uit een auto die in het water was beland.

De in 1822 ingestelde Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, na de Militaire Willems-Orde uit 1815, de oudste Nederlandse civiele dapperheidsonderscheiding. Met deze Koninklijke onderscheiding wordt iemand beloond 'voor volledig vrijwillig getoonde moedig en beleidvol gedrag ten gunste van andere mensen onder levensbedreigende omstandigheden'.

De MRD is ontstaan in de achttiende eeuw, toen nog veel mensen verdronken. De Maatschappij heeft als doel om ‘alles te bevorderen dat kan strekken ter voorkoming van verdrinking en tot ontwikkeling van het reddingwezen voor zover dit op het redden van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft’.

