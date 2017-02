Liveblog: NEC op achterstand tegen PEC

ZWOLLE - NEC is vooral bezig met handhaving in de eredivisie. Vanavond kunnen de Nijmegenaren een belangrijke stap zetten voor die doelstelling uit tegen PEC Zwolle.

TUSSENSTAND 1-0

57. NEC krijgt een bal van Thomas niet weg en daar is de 1-0 van Brock Madsen.

53. Taiwo Awoniyi denkt nog eens na over de kans die hij miste.

49. Ehizibue kan van dichtbij PEC op 1-0 zetten, maar hij schiet wild over.

46. Taiwo Awoniyi mist van dichtbij een reuzekans.

46. We beginnen aan de tweede helft. Ook verslaggever Meester Teun van N1 is er klaar voor.

Een bizar optreden in de rust van dansende kinderen. Deze meisjes zitten bij deze ijzige temperaturen in hun t-shirt op het veld.

45+1. We gaan rusten met 0-0.

45. Op slag rust is NEC weer dichtbij de 0-1 via Dario Dumic.

42. NEC-topscorer Grot moet er toch uit. Hij wordt vervangen door Taiwo Awoniyi.

40. NEC ontsnapt, want Menig raakt de paal buiten bereik van Delle.

39. Grot is even geveld, maar staat even later weer op.

36. Het uitvak is zoals meestal goed gevuld, ook op zo'n gure vrijdagavond.

33. Voor het eerst paniek achterin bij NEC, maar niemand van PEC krijgt de bal op doel.

32. De defensie van PEC heeft moeite met Grot, die sterk doorzet en op doel schiet.

29. Larsson neemt de bal niet lekker mee en schiet vervolgens naast. Daar had meer in gezeten voor NEC, dat de wedstrijd tot dusverre goed onder controle heeft.

27. Het is al een tijdje vrij saai in Zwolle. Misschien kan de mascotte daar verandering in brengen.

18. En als PEC al wat probeert, is daar altijd Joris Delle nog.

13. NEC is prima begonnen in Zwolle. Jordan Larsson is alweer gevaarlijk.

10. Voor het eerst in de basis bij NEC: Ali Messaoud.

6. Jay-Roy Grot legt de bal klaar voor Mo Rayhi, maar zijn schot wordt geblokt.

2e minuut: Wojciech Golla is al meteen dichtbij de 0-1, Van der Hart kan net redden.

20.00 Keurig op tijd wordt er afgetrapt.

19.56 Voor de opkomst draaien ze hier in Zwolle een onbegrijpelijke mix van jaren 80 hits die niets met voetbal te maken hebben.

19.52 De spelers zijn terug de warme kleedkamer in. Maar ze moeten er zo toch echt aan geloven met een gevoelstemperatuur van min zes.

19.49 Hij moest afgelopen week nog hardlopen tegen Hyballa. Lorenzo Burnet is inmiddels fit genoeg voor de bank.

19.45 Aanvoerder Gregor Breinburg geconcentreerd bezig aan de warming-up bij een temperatuur van min twee.

19.41 Peter Hyballa draagt zijn muts op een specifieke wijze.

19.35 Ferdi Kadioglu begint dus niet in de basis bij NEC. Hij wordt als troef achter de hand gehouden.

19.09 Het vermaledijde kunstgras vanuit Nijmeegs perspectief.

19.05 De elf die het gaan doen namens NEC. Ferdi Kadioglu begint op de bank:

Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Messaoud, Breinburg; Larsson, Grot, Rayhi.

19.04 Er ligt hier meer sneeuw dan in Gelderland, maar het veld is sneeuwvrij.

18.55 NEC is zoals altijd dit seizoen met de KNVB-bus op pad. Zo ook in Zwolle.

18.50 Als vanavond wordt gewonnen, groeit de marge met de degradatiezone voorlopig weer tot elf punten. En dan mag NEC zelfs omhoog kijken naar de play-offs om Europees voetbal. Maar daar wil trainer Peter Hyballa absoluut niet aan denken: "Wij gaan voor handhaving, al het andere is dromerij."

18.45 Kunstgras is niet bepaald de favoriete ondergrond van NEC. De laatste tien confrontaties op een artificiële mat leverden zeven nederlagen, twee gelijke spelen en maar één overwinning op. Dario Dumic vindt het kunstgras van PEC niet prettig. "Nee, dat is echt niet fijn. Ik hou er niet van. Vorig seizoen scheurde Todd Kane daar zijn kruisband af."

18.40 PEC is wel een soort angstgegner van de Nijmegenaren. Dit seizoen was het de eerste wedstrijd in de eredivisie en werd het 1-1. In de winterstop in Marbella verloor NEC met 2-1. Vorig seizoen verloor NEC met 3-1 in Zwolle. De laatste negen confrontaties wist NEC niet meer te winnen van PEC. De grootste nederlaag was in 2013 in De Goffert: 1-5. Het laatste succes dateert uit 2012, toen in Zwolle met 4-0 werd gewonnen.