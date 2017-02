Liveblog: NEC kijkt vooral naar onderen bij wedstrijd uit tegen PEC

ZWOLLE - NEC is vooral bezig met handhaving in de eredivisie. Vanavond kunnen de Nijmegenaren een belangrijke stap zetten voor die doelstelling uit tegen PEC Zwolle.

19.05 De elf die het gaan doen namens NEC. Ferdi Kadioglu begint op de bank:

Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Messaoud, Breinburg; Larsson, Grot, Rayhi.

19.04 Er ligt hier meer sneeuw dan in Gelderland, maar het veld is sneeuwvrij.

18.55 NEC is zoals altijd dit seizoen met de KNVB-bus op pad. Zo ook in Zwolle.

18.50 Als vanavond wordt gewonnen, groeit de marge met de degradatiezone voorlopig weer tot elf punten. En dan mag NEC zelfs omhoog kijken naar de play-offs om Europees voetbal. Maar daar wil trainer Peter Hyballa absoluut niet aan denken: "Wij gaan voor handhaving, al het andere is dromerij."

18.45 Kunstgras is niet bepaald de favoriete ondergrond van NEC. De laatste tien confrontaties op een artificiële mat leverden zeven nederlagen, twee gelijke spelen en maar één overwinning op. Dario Dumic vindt het kunstgras van PEC niet prettig. "Nee, dat is echt niet fijn. Ik hou er niet van. Vorig seizoen scheurde Todd Kane daar zijn kruisband af."

18.40 PEC is wel een soort angstgegner van de Nijmegenaren. Dit seizoen was het de eerste wedstrijd in de eredivisie en werd het 1-1. In de winterstop in Marbella verloor NEC met 2-1. Vorig seizoen verloor NEC met 3-1 in Zwolle. De laatste negen confrontaties wist NEC niet meer te winnen van PEC. De grootste nederlaag was in 2013 in De Goffert: 1-5. Het laatste succes dateert uit 2012, toen in Zwolle met 4-0 werd gewonnen.