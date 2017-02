Nog een nieuwe partij: voor vogels en drukke mensen

WAGENINGEN - Precies 81 partijen wilden meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Wageningse zanger Rogier Pelgrim vond dat er nog wel een bij kon: de Partij voor Vogels en Drukke Mensen, afgekort PVDM.

Een echte partij is het niet, het is een verkiezingsstunt voor zijn nieuwe album. Vrijdag presenteerde Rogier zijn nieuwe single in Gelderland Muziekland op Radio Gelderland.

Pelgrim: 'Ik breng een album uit in verkiezingstijd dus het leek me een goed idee om dat in de vorm van een politieke campagne te doen. Mijn album heet Birds and Busy People en mijn partijprogramma bestaat uit 10 liedjes!'

Peter Slager van Bløf speelt ook mee. Pelgrim: 'Ik heb afgelopen jaar een aantal voorprogramma 's van Bløf gedaan en heb toen die jongens wat leren kennen. Er is ook een schrijfsessie uit voorgekomen met Pascal Jacobsen. Hij zingt ook mee op een lied wat we samen hebben geschreven.'

De Wageningse zanger is enthousiast. 'Vet cool! Toen ik 13 was stond ik af te wassen met de cd Watermakers van Bløf nu spelen we samen!'

Op 3 maart is de release-show van het album van Rogier. Komende zaterdagavond speelt hij in Arnhem, maar dan akoestisch, in Willemeen.