Achilles'29-speler Smajic schlemiel bij puntenverlies tegen Telstar

VELSEN-ZUID - Achilles'29 heeft nagelaten zijn tweede zege binnen vijf dagen te boeken. De ploeg van trainer Eric Meijers kwam vrijdagavond op bezoek bij Telstar niet verder dan 1-1. Aanvaller Emir Smajic miste twee enorme kansen én veroorzaakte een penalty.

De Groesbekers boekten maandagavond in een knotsgekke wedstrijd tegen FC Eindhoven een 4-3 zege. Ze wilden dit goede gevoel doorzetten in Velsen-Zuid. Bij Achilles ontbrak Mart Raterink vanwege een liesblessure. Doriano Kortstam verving hem in de basis.

Verder was er voor trainer Eric Meijers geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen. De van een schorsing teruggekeerde Jop van Steen begon dus op de bank.

Kopdoelpunt Stankov

De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg. Het schot van Telstar-speler Toine van Huizen belandde echter in het zijnet. Niet veel later kwamen de bezoekers op voorsprong. Een vrije trap kwam op het hoofd van Antonio Stankov: 0-1.

De thuisploeg trok daarna de teugels aan en kwamen binnen vijf minuten bijna weer op gelijke hoogte. Mohammed Ajnane schoot echter op de linkerpaal. Ook in het restant van de eerste helft was Telstar de bovenliggende ploeg, maar Achilles'29 hield de voorsprong tot de rust in stand.

Smajic veroorzaakt strafschop

Nog geen minuut in het tweede bedrijf kreeg Smajic dé kans op 2-0. Telstar-doelman Boy de Jong verspeelde de bal knullig na een terugspeelbal aan de aanvaller. Smajic hoefde de bal alleen maar in het lege doel te schuiven, maar schoot over.

Voor de aanvaller ging het daarna van kwaad tot erger. Bij een Telstar-corner greep hij volgens scheidsrechter Dieperink tegenstander Frank Korpershoek vast. De toegekende strafschop werd door Mohammed Ajnane onberispelijk binnengeschoten: 1-1.

Smajic kreeg daarna weer een kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Maar wederom verdween de bal over het doel. Daarna probeerden beide teams het wel, maar werd er niet meer gescoord.

Stand

Door het gelijke spel blijft Achilles'29 laatste in de Jupiler League. Het verschil met de nummer voorlaatst FC Dordrecht is nu acht punten. De wedstrijd van FC Dordrecht is nog niet afgelopen (ze staan 2-3 achter tegen Jong PSV). De Groesbekers hebben nu nog dertien speelronden de tijd om deze achterstand goed te maken.

Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; Edge, Oulad Omar (Amaarouk), Sürmeli (Dekkers); Versteegen (Van Steen), Smajic, Thoone.