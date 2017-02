Nieuw distributiecentrum Tiel levert tientallen banen op

TIEL - Supermarktketen PLUS gaat een centraal distributiecentrum in Tiel bouwen. Het centrum moet in 2020 klaar zijn. Voor de regio Tiel komen er tientallen banen bij.

Het nieuwe centrum in Tiel vervangt de vier regionale distributiecentra in Haaksbergen, Midden-Beemster, Hendrik-Ido-Ambacht en Ittervoort. Voor die plaatsen is er minder goed nieuws, want daar gaan de komende drie jaar bij elkaar 260 arbeidsplaatsen verloren.

Op dit moment werken er zo'n 700 medewerkers in de vier centra. Een gedeelte hiervan komt weer te werken in Tiel. Om hoeveel mensen het precies gaat, kan een PLUS-woordvoerder niet vertellen: 'Dit komt omdat we nog aan het kijken zijn hoe we dit gaan invullen met de huidige medewerkers. Daarom spreken we op dit moment nog over 75 fte in plaats van banen.'

Kostenbesparing

Het nieuw te bouwen, volledig gemechaniseerd distributiecentrum in Tiel biedt werkgelegenheid aan circa 250 fte. Ongeveer een derde daarvan (75 fte) wordt opgevuld met nieuwe medewerkers, meldt het bedrijf.

Zo moet het distributiecentrum in Tiel eruit komen zien:

Foto's: PLUS Retail B.V.

Het centrum in Tiel moet vanaf 2020 alle 262 PLUS-vestigingen centraal bevoorraden. Dat moet volgens het bedrijf een flinke kostenbesparing opleveren.

'Het is niet een besluit dat je zomaar neemt, want het heeft een grote impact op een deel van onze medewerkers. Het eerste distributiecentrum gaat in onze visie over ongeveer drie jaar over. Dit geeft ons de tijd om onze medewerkers te helpen in de begeleiding naar hun nieuwe toekomst', aldus Brouwer.

Verse producten

PLUS maakt voor verse en vriesverse producten gebruik van twee centra in Barendrecht en Utrecht. Die vallen buiten deze reorganisatie.