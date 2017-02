'Plusbus beter en goedkoper dan de regiotaxi'

RHEDEN - De Plusbus is ontstaan uit onvrede, vertelt Tom Couwenhoven. Toen hij in 2010 in de gemeenteraad van Rheden zat, waren er veel klachten over de toenmalige vervoerder. Mensen klaagden bij de ouderenbonden en dat is de reden geweest om de Plusbus Rheden Rozendaal op te richten.

Het vervoer op afspraak is bedoeld voor 55-plussers en mensen met een handicap die niet met het gewone openbaar vervoer meekunnen. Bijvoorbeeld om naar het ziekenhuis te gaan, maar ook om te winkelen. Klanten maken minimaal een dag van te voren een afspraak om mee te rijden.

Subsidie bijna verdubbeld

Het aantal passagiers is nu zo gegroeid dat de gemeenten de subsidie fors opgeschroefd hebben, van een kleine 14-duizend euro per jaar naar nu 25-duizend euro per jaar. Het afgelopen jaar werden er tienduizend ritten gereden. De verwachting is dat dit alleen maar groeit. De gemeenten zijn blij met de Plusbus want passagiers zijn over het algemeen erg tevreden. Ook is de Plusbus goedkoper dan bijvoorbeeld een gesubsidieerde regiotaxi, waar ook nog eens meer klachten over binnen komen.

Succes heeft ook een keerzijde

Er rijden in Rheden en Rozendaal nu twee rolstoelbussen en een auto met verhoogde instap. Ook rijden de vrijwillige chauffeurs soms met hun eigen auto. Tom Couwenhoven: 'Ja wij rijden van 's ochtends negen tot 's avonds tien en dan kan het weleens gebeuren dat het zo druk is, dat alle plekken bezet zijn. Dan rijden wij soms met onze eigen auto's want we willen geen klanten teleur stellen'. Het succes van de Plusbus heeft ook een keerzijde. Van Kouwenhoven: 'We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Niet alleen chauffeurs maar ook goede planners die alle ritten goed kunnen inplannen'.