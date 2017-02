Gazelle wil kunstwerk plaatsen in centrum van Dieren

Foto: Gazelle

DIEREN - Fietsfabrikant Gazelle in Dieren wil op het Wilhelminaplein een kunstwerk plaatsen. Daarvoor is de Stichting Dieren en Koninklijke Gazelle in het leven geroepen.

In totaal heeft de stichting 95.000 euro nodig om het kunstwerk te laten maken. Om het geld bij elkaar te krijgen worden cultuurfondsen en sponsoren benaderd. De gemeente Rheden wil ook haar steentje bijdragen en geeft 5.000 euro subsidie. Het idee voor het kunstwerk ontstond bij de opening van de nieuwe bedrijfshal van Gazelle in 2015. Met het kunstwerk wil de fietsfabrikant laten zien hoe Dieren en de fabriek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is nog niet bekend hoe het kunstwerk eruit gaat zien.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden