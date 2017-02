Mag het licht uit? Dorpsbewoners met gemeente aan de wandel

WEURT - De gemeente Beuningen vraagt inwoners van Weurt om maandag 20 februari samen een wandeling door het dorp te maken. Doel van de wandeling is om vast te stellen waar de openbare verlichting 's avonds best uit kan. Op die manier wil Beuningen energie besparen.

De wandeling is een van de stappen die Beuningen de komende jaren zet om de openbare verlichting zuiniger te maken. Alle bestaande verlichting wordt getoetst volgens het motto: licht waar nodig, donker waar mogelijk.

Verlichte straat soms schijnveiligheid

Het idee achter de wandeling is dat inwoners hun omgeving zelf het beste kennen. De gemeente Beuningen vraagt zich af: 'Waar is verlichting nodig en op welk tijdstip? Soms voelen mensen zich veiliger in een verlichte straat. Maar als niemand naar buiten kijkt, is dat gevoel toch een schijnveiligheid?'

Verder is het volgens de gemeente de vraag of zij een straat wel moet verlichten als reclame- of sportveldverlichting dat ook al doet. Ook betwijfelt Beuningen het nut om een voetpad te verlichten als dat na negen uur ’s avonds niet meer gebruikt wordt.

Geen verlichting erbij!

Tijdens de wandeling door Weurt krijgt de gemeente een idee wat inwoners belangrijk vinden en leggen de burgemeester en wethouders uit hoe ze met duurzamere openbare verlichting zoals ledverlichting energie willen besparen bijvoorbeeld door licht te dimmen of de verlichting na een bepaalde tijd uit te zetten.

Daarna kunnen alle inwoners van Weurt via een speciale website meedenken over de verlichting. Die inbreng, met overwegingen als de sociale- en verkeersveiligheid, vormt de basis voor nieuwe verlichting. Uitgangspunt is dat er in ieder geval geen verlichting bij komt.

Het vervolg

Eind 2017 en begin 2018 tijdens de donkere dagen, organiseert de gemeente Beuningen ook wandelingen voor Winssen, Ewijk, Beuningen en het buitengebied.