Verdachte moord op Poolse in Ophemert voor rechter

OPHEMERT - Een 35-jarige Pool uit Ophemert moet voor de rechter verschijnen voor de moord op zijn eveneens Poolse vrouw, in mei vorig jaar. Het slachtoffer was een week vermist tot haar lichaam gevonden werd in de boomgaard van een fruitbedrijf in Ophemert, waar ze al jaren werkte.

De man was al aangehouden toen zijn 37-jarige vrouw nog niet gevonden was, op verdenking van betrokkenheid bij haar vermissing. Vijftien rechercheurs hielden zich met de verdwijning van de Poolse bezig. Aanvankelijk werd gedacht dat ze voor het laatst in Tiel gezien was, maar dat bleek niet het geval te zijn. De vermiste vrouw werd begin juni vorig jaar dood gevonden op het terrein van een fruitbedrijf in Ophemert. Ze was daar begraven.

Verslaggever Marel van Steenbergen is vandaag op de zitting aanwezig:

Ophemert geschokt door dood Poolse

De verdachte en het slachtoffer woonden in Ophemert. De dood van de Poolse vrouw zorgde voor een schok in het Betuwse dorp. De Poolse mis die maandelijks wordt gehouden in de katholieke kerk in Tiel, werd aan het slachtoffer opgedragen op de zaterdag na de vondst van haar lichaam.