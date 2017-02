'Ik riep: ga ademen', zegt Pool die wordt verdacht van moord op zijn vrouw

OPHEMERT - Een 35-jarige Pool die wordt verdacht van de moord op zijn vrouw, zegt dat hij zich weinig kan herinneren. Dat bleek maandag voor de rechter in Arnhem.

'Ik voelde dat ze niet meer ademde en verder herinner ik me niet veel', zei de man, die zeer geëmotioneerd is. 'Ik riep: "ga ademen" en volgens mij heb ik gehuild.'

Dood gevonden bij fruitbedrijf

De man wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw van 37, ook een Poolse, mei vorig jaar in een caravan om het leven heeft gebracht. Hij zou de vrouw hebben verstikt en daarna met een scherp voorwerp hebben gestoken. Begin juni werd ze dood gevonden op het terrein van een fruitbedrijf in Ophemert, waar ze al jaren werkte. Ze was daar begraven.

'Ik zou mijn vrouw nooit vermoorden'

De rechter vroeg waarom de man geen hulp inriep. '112 duurde te lang en in de buurt wonen alleen maar alcoholverslaafden.' De man besloot een mes te pakken. 'Ik wilde zorgen dat ze weer lucht kreeg. Ik wilde haar alleen maar helpen', zei hij, in tranen.

En even later: 'Ik zou mijn vrouw nooit vermoorden, ze was degene van wie ik hield.'

De man stuurde sms'jes naar zijn vrouw, terwijl ze dood in de caravan lag. 'Ik weet dat niet meer, de politie zei dat.'

Ophemert geschokt door dood Poolse

De verdachte en het slachtoffer woonden in Ophemert. De dood van de Poolse vrouw zorgde voor een schok in het Betuwse dorp. De Poolse mis die maandelijks wordt gehouden in de katholieke kerk in Tiel, werd aan het slachtoffer opgedragen op de zaterdag na de vondst van haar lichaam.