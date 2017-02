Recticel en vakbond lijnrecht tegenover elkaar

KESTEREN - Schuimvullingenfabrikant Recticel en vakbond FNV staan lijnrecht tegenover elkaar in een cao-conflict.

Vrijdag werd voor de vierde keer gestaakt bij de twee vestigingen in Kesteren en Buren.

De FNV wil een loonsverhoging van 3 procent, Recticel wil volgens de bond niet verdergaan dan 0,6 procent. Directeur Rob Nijskens van het bedrijf ontkent dat. Hij was 'onaangenaam verrast' dat er vrijdag weer werd gestaakt.

Recticel: we willen wel meer bieden

'We hebben in december al laten weten dat we meer willen bieden', zegt Nijskens. 'We hebben bewogen.' Hoeveel wil hij niet zeggen. Volgens Nijskens wil de bond niet met hem in gesprek.

Volgens Ron Sinnige van de FNV ligt de bal juist bij Recticel. 'Het bedrijf is niet substantieel aan onze eisen tegemoetgekomen.' Sinnige zegt dat de leden het eindbod van 0,6 procent hebben verworpen en dat de bond Recticel daarna een ultimatum heeft gesteld. Het bedrijf is daar volgens Sinnige niet op ingegaan. Van een hoger bod is hem niets bekend, zegt hij.

Problemen met levering

Intussen begint Recticel de gevolgen van de staking te merken, zegt directeur Nijskens. 'Onder meer bij de transportafdeling. We kunnen niet alles leveren.' Volgens Nijskens staakten in Kesteren vrijdag zo'n 45 van de 300 medewerkers.