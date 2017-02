Van mensenhandel verdachte vader aangehouden; zoon nog spoorloos

Een auto van de twee die in beslag is genomen. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een van de twee Apeldoorners die verdacht worden van het runnen van een criminele organisatie, mensenhandel, afpersing en oplichting loopt nog vrij rond. Het Openbaar Ministerie denkt dat het duo ook betrokken is bij het in brand steken van twee Mercedessen van de Apeldoornse volkszanger Frank van Etten. Ook zouden ze hem afgeperst en bedreigd hebben.

De vader (51) en zoon (25) uit Apeldoorn hadden donderdag voor de rechter moeten verschijnen, maar kozen ervoor om hun advocaten de zaak af te laten handelen. Tegen hen is zeven jaar cel geëist.

De twee mochten onder voorwaarden hun proces in vrijheid afwachten. Die voorwaarden hebben ze volgens het Openbaar Ministerie geschonden. Ze moeten het vonnis in de cel afwachten. De politie heeft vrijdagmiddag de vader aangehouden en verwacht op korte termijn ook de zoon aan te houden.

Afpersing, mensenhandel, prostitutie

Het duo zou vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen in een illegaal bordeel in Apeldoorn. Klanten van dit bordeel zouden zijn gechanteerd. Een van hen werd voor tienduizenden euro's afgeperst. Vader Gerard en zoon Ronnie van H. zouden het verdiende geld hebben witgewassen via een autohandel. Volgens justitie gaven de twee leiding aan een criminele organisatie.

De uitspraak wordt in maart verwacht.

Zie ook: