'Bomtasman wilde mensen afslachten en bom laten ontploffen'; OM eist celstraf

ARNHEM - De officier van justitie heeft vrijdag voor de rechtbank in Arnhem 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 41-jarige Abdel O., beter bekend als de bomtasman. Volgens het Openbaar Ministerie was de man, die geen vaste woonplaats heeft, begin 2016 van plan om in Nederland een aanslag te plegen.

De man werd in juni 2015 in Doesburg aangehouden nadat hij, na een conflict met de moeder van zijn kind, een tas weggooide waarin explosieven zouden zitten.

In het voorjaar van 2016 werd een onderzoek naar de man gestart, omdat er informatie was dat hij contact zou hebben met zowel een Franse als Belgische extremist in Syrië. Tegen hen zou de verdachte gezegd hebben dat hij een aanslag in Nederland wilde plegen en daarna naar Syrië zou reizen.

’Tegen mensen in zijn omgeving heeft hij meermalen uitspraken gedaan dat hij een bom wilde laten ontploffen en dat hij mensen zou afslachten. Het dossier maakt duidelijk dat dat bepaald geen achteloze uitspraken waren, maar dat we zijn plannen serieus moeten nemen. Dat zijn voorbereidingen zich nog in een pril stadium bevonden, doet daar niets aan af' aldus de officier van justitie.

Twee overvallen

Ook zou hij betrokken zijn bij een overval op een winkel aan de Steenstraat in Arnhem en bij een overval op een supermarkt in Doornenburg.

Volgens het OM voldoende bewijs dat de man betrokken is bij een overval op een supermarkt in Doornenburg en een winkel aan de Steenstraat in Arnhem. In Arnhem zou de 41-jarige man een 16-jarige overvaller onder bedreiging hebben aangezet tot de overval.

'Door het opleggen van gevangenisstraf zullen zijn boosheid, zijn radicale ideeën en daarmee zijn drijfveren niet verdwijnen,' aldus de officier van justitie, 'een lange gevangenisstraf is nodig om de maatschappij voorlopig te beschermen.'

