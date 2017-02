Man verduistert ton aan erfenis van familie

ZUTPHEN - Een 61-jarige man uit Dronten, die meer dan een ton aan erfenis verduisterde, moet van het Openbaar Ministerie (OM) 240 uur werkstraf verrichten, zo bleek vandaag in de rechtbank in Zutphen.

De man trad in 2009 op als afwikkelaar van de erfenis van een overleden familielid uit Doetinchem, hij was zelf namelijk ook erfgenaam. Hij zou de erfenis op de juiste wijze verdelen. Het OM verwijt hem dat hij als 'heer en meester' over de geldbedragen is gaan beschikken, zonder rekening te houden met de belangen van andere erfgenamen. Zo heeft hij bijvoorbeeld meerdere keren bedragen naar zijn eigen rekening overgeboekt. Daar betaalde hij schulden van zijn onderneming mee.

Een afwikkelingsbewindvoerder mag het geld van een erfenis voortijdig uitdelen, maar volgens het OM heeft de man de daarbij geldende regels overtreden. In totaal maakte de man 118.205 euro uit de erfenis aan zichzelf over.

Andere erfgenaam wist van niks

De mede-erfgenaam wist niks over de hoogte van de erfenis en de uitkeringen die de Drontenaar aan zichzelf deed. De erfgenaam wist pas dat er geld te verdelen was toen hij een belastingaanslag voor successierechten kreeg. De mede-erfgenaam deed toen aangifte en startte een zaak tegen de Drontenaar.

De man had nog van een strafzaak af kunnen komen. Het OM had de Drontenaar aangespoord om tot een regeling te komen met de mede-erfgenaam. Maar daar gaf de man geen gevolg aan.

Politieke functie

De officier van justitie weegt in de strafmaat mee dat de verdachte financieel onderlegd en betrouwbaar hoort te zijn. Hij heeft een bedrijfskundig adviesbureau en een administratiekantoor. Tot voor kort bekleedde hij ook een politieke functie, maar niet in Gelderland. Of de man (een gedeelte van) het verduisterde geld moet terugbetalen, is op dit moment nog niet bekend.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.