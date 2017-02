Milot Rashica wil met Vitesse beker winnen en ziet nog kans voor top drie klassering

ARNHEM - Dat Milot Rashica ambitieus is, weten ze bij Vitesse. De vleugelspits groeit de laatste weken weer naar grote hoogten en is vaak belangrijk als aangever.

Al zes keer zette de Albanees-Kosovaar iemand voor de keeper die ook scoorde. 'Ik kan nog wel wat meer zelf een doelpunt maken, maar het belangrijkste is dat ik op wat voor manier dan ook een goede bijdrage lever aan het team. Dat gaat de laatste tijd goed, maar elke dag ben ik bezig beter te worden. Ik wil altijd meer en nog meer.'

De pas 20-jarige Rashica heeft nog steeds goed naar zijn zin bij Vitesse. Het zal waarschijnlijk niet zijn plafond zijn, maar daar zegt de rechtsbuiten op dit moment niet mee bezig te zijn. 'Ik wil eerst dit seizoen het allerhoogste bereiken wat mogelijk is. Daarna zien we verder. Ik heb ook nog een contract hier.'

Aanval op top 3

Hij mikt op prijzen. 'We willen Europees voetbal halen en misschien zelfs wel een aanval doen op de derde plaats', zegt Rashica. 'Je weet het nooit toch? Eerst maar eens deze vorm vasthouden en van Willem II winnen. Ik zie dat als een moeilijke wedstrijd, want iedereen verwacht van ons een overwinning. Wij zelf ook, maar het zal niet eenvoudig worden. Tot nu toe is 2017 erg goed en dan spelen we volgende week ook nog tegen Ajax', glundert de vaardige aanvaller.

'Ik wil de beker winnen, daar geloof ik ook echt in', zegt Rashica tot slot. 'De concurrentie is nu toegenomen met drie nieuwe spelers. Op alle posities hebben we bijna drie goede spelers. De sfeer blijft goed. Dat maakt het team dus alleen maar sterker en dat is nodig voor de rest van het seizoen.