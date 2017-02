Vitesse-trainer Fraser hoeft nu even niemand te motiveren

ARNHEM - Henk Fraser zegt nog geen keuze gemaakt te hebben tussen Lassana Faye en Kevin Diks als vervanger van de geblesseerde Arnold Kruiswijk.

De coach van Vitesse wierp een rookgordijntje op, maar het is zeer waarschijnlijk dat hij Diks in het elftal brengt en Leerdam naar de linkerkant haalt. Fraser kwam zelf ook met de optie Lassana Faye. 'Dan heb je een linkspoot op links. Dat zou heel logisch zijn. Maar het is ook geen vanzelfsprekendheid. Kelvin Leerdam heeft het de laatste weken uitstekend gedaan. Om het dan om te gaan zetten, terwijl het goed staat..Dat weet ik dus niet zeker.'

Minder energie

Volgens Fraser, die Büttner zeker nog niet bij de groep heeft, is Willem II een geduchte tegenstander voor Vitesse zaterdag in Gelredome. 'Ik hoorde ook vorige week om mij heen dat wij wel even van ADO winnen. Dat moet een makkie zijn voor Vitesse. Gelukkig denken mijn spelers niet zo hoor. Maar het is wel zo dat in dit soort wedstrijden juist het gevaar schuilt. Het gaat goed en we kunnen zelfs vierde worden dit weekend. Ik hoef nu even niemand te motiveren. Je hebt ook als coach ook net even wat minder energie nodig dan in de periode dat het minder ging.'

Niveau halen

Fraser waakt voor al te veel euforie binnen Vitesse. Interessante duels als tegen Ajax (volgende week zondag, red.) en de halve finale beker komen er aan. Maar je moet maar zorgen dat je het niveau haalt om die wedstrijden te kunnen spelen.'

De concurrentie neemt toe bij Vitesse. Met de drie winterse versterkingen Ali, Büttner en Diks is het dringen geblazen. 'Zij vergroten onze kansen om veel te bereiken dit seizoen. Iemand als Diks haal je ook niet voor niks. Die gaat uiteindelijk spelen, want hij heeft veel kwaliteit. Uiteindelijk zullen we in dit seizoen iedereen hard nodig hebben. Voor de halve finale beker staan we bijvoorbeeld al op zes gele kaarten.'