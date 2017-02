En zo gaat het nieuwe Musis Sacrum eruitzien

ARNHEM - De verbouwing aan Musis Sacrum in Arnhem is volop aan de gang. Het kan zijn dat u al flinke veranderingen ziet. Maar hoe gaat het er uiteindelijk uitzien? Bekijk hieronder enkele foto's en artist's impressions.



Als er een concert is zonder stoelen, kunnen er zo'n 1700 bezoekers in. De verbouwing is naar verwachting na de zomer klaar. Vooralsnog is dit het aanzicht:

