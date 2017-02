Energieproject loopt goed, maar Heteren is er nog niet

HETEREN - Het gaat goed met het energieproject WATBETERS in Heteren. In vijf dagen tijd heeft 13 procent van de 2000 inwoners zich aangemeld.

Als eerste dorp van Nederland willen inwoners van Heteren zelf hun energie inkopen, opwekken en regelen. Van groenere en goedkopere stroom tot zonnepanelen op de daken van alle scholen.

Aanmelden kan nog tot dinsdag. Om het project te kunnen beginnen, moet 20 procent van de inwoners zich hebben aangemeld. Lukt dat niet, dan wordt in omliggende dorpen gekeken of daar interesse is.

