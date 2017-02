Doetinchem wil kwaliteit leven verbeteren

ULFT - Doetinchem gaat in gesprek met wijkraden en buurtcoaches om het leven in de gemeente voor haar inwoners nog beter te maken. Uit een afgenomen burgerpeiling blijk dat Doetinchemmers hun kwaliteit van leven in de gemeente een score van 7,9 geven.



'Het heeft over het algemeen wel goede resultaten opgeleverd', aldus burgemeester Annemieke Traag. 'De inwoners van Doetinchem zijn best wel tevreden met wat er hier allemaal gebeurt. Toch zijn er wel onderwerpen die nog extra aandacht behoeven.' Uit de burgerpeiling bleek dat vooral het onderhoud van groen in de wijken als ondermaats wordt ervaren, een 5,2 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van een 6,2. Daarnaast zijn verkeersveiligheid en de manier waarop de gemeente bestuurd wordt lager dan het Nederlandse gemiddelde. 'Wat we er mee gaan doen is in gesprek met de bewoners via de dorps- en wijkraden.



Of die gesprekken leiden tot beleidsveranderingen moet nog blijken. 'We gaan er in ieder geval aandacht aan besteden, aldus de burgemeester. ''En ook kijken hoe we dat met maatregelen kunnen verbeteren. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet doen? En wat kunnen we ook verwachten van inwoners zelf en van andere partijen.' Om toch te kunnen meten of die gesprekken met bijbehorende vervolgacties resultaat hebben opgeleverd wordt er in 2019 opnieuw een peiling uitgevoerd. In dat kader geeft Traag Doetinchem zelf een 'dikke' 7,5. 'Er is ruimte voor verbetering, maar een 7,5 is ook een volwassen cijfer waarmee je kunt tonen dat het met Doetinchem best wel helemaal goed gaat.