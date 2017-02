13 februari: Dresden, symbool van de vernietiging

DRESDEN - In de nacht van 13 op 14 februari 1945 voeren Britse en Amerikaanse bommenwerpers een verwoestend bombardement uit op Dresden. De vuurstorm die door de bommenregen ontstaat, legt de barokke stad in de as en zaait dood en verderf onder de burgerbevolking. Omdat de aanval geen enkel militair doel dient, geldt de aanval op Dresden als geallieerd 'terreurbombardement'.

Dresden is begin 1945 samen met Berlijn, Leipzig en Chemnitz aangewezen als doelen voor de zogeheten operatie Thunderclap. Een reeks zware bomaanvallen met maar één doel: het breken van het (laatste restje) van het Duitse moreel. In de avond van 13 februari begint de eerste aanval op de stad, enkele uren later gevolgd door een tweede. Die geldt als de meest verwoestende omdat na een enorme lading van brisantbommen en luchtmijnen die de daken van huizen blazen, een tweede bombardement volgt met tonnen aan brandbommen die in de stad een zogeheten vuurstorm aanrichtten. Op de 14e en 15e februari volgen nog twee aanvallen op de stad. De Britten zijn tevreden over het resultaat van de aanvallen:

Het aantal slachtoffers was tientallen jaren onderwerp van debat. Gezien de aangerichte verwoestingen en het feit dat de stad volgepakt zat met vluchtelingen uit het Oosten liepen de schattingen liepen uiteen van 20.000 tot wel een half miljoen. Dat aantal werd en wordt met name gehanteerd door extreemrechtse groepen die Dresden zien als voorbeeld van de geallieerde 'Bomben-Holocaust'.

Dresden: opgestapelde slachtoffers, klaar om verbrand te worden (foto: Wikipedia - Bundesarchiv)

In 2008 presenteert een groep Duitse historici na 5 jaar onderzoek een rapport over het precieze aantal slachtoffers van het bombardement dat daarmee officieel wordt vastgesteld op 25.000. Volgens de onderzoekers zijn eerdere hogere cijfers het gevolg van verkeerde inschattingen of ingegeven door politieke motieven.

Ondanks alle discussie over motieven en bijstellingen van cijfers blijven de foto's van de verwoeste stad en de stapels lichamen van slachtoffers, klaar om te worden verbrand, een gruwelijke getuigenis van het drama van Dresden en de waanzin van de oorlog.

Geldt in Berlijn de Gedächtniskirche als zogeheten Mahnmal; in Dresden is de Frauenkirche een herinnering aan de verwoesing en wederopbouw en een waarschuwing aan de nieuwe generaties. Jarenlang (toen Dresden nog DDR was) bleef de kerk - met datzelfde doel - een ruïne. Na het vallen van de muur werd besloten tot de wederopbouw, die in 2005 werd afgerond. (Foto's: publiek domein)