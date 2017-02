NEC-fans verkopen kleren om zieke Noa dolfijntherapie te geven

BEUNINGEN - De 12-jarige Noa uit Beuningen heeft al acht jaar een tumor in zijn hoofd. Om een dolfijntherapie voor hem mogelijk te maken, voeren fans van voetbalclub NEC dit weekend actie. Hartverwarmend, vindt moeder Angelique. Zij was vrijdag lunchgast bij Rob Kleijs op Radio Gelderland.

Al jarenlang loopt ze ziekenhuis in, ziekenhuis uit met haar zoon. De tumor is weliswaar gedeeltelijk weggehaald, maar het niet duidelijk hoe het achtergebleven deel van de tumor zich gaat gedragen.

Ondanks alle onzekerheid blijft Angelique positief in het leven staan en wil ze haar beide kinderen alles geven wat ze nodig hebben.

Dolfijntherapie

Een paar jaar geleden zag ze dat er op Curaçao dolfijntherapie wordt gegeven. Zo'n therapie zou voor een flinke verbetering van de fysieke en mentale toestand van een kind zorgen. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Sindsdien is Angelique daarom bezig om het geld, zo'n 8000 dollar, bij elkaar te krijgen.

Omdat haar zoontje Noa fan is van NEC, kwam ze in contact met Joost Slagers van de HKN, de Hazenkamp Nijmegen, waar ze weer voormalig kledingwinkelier Chris van Biezen kenden. En zo werd de actie dit weekend in het supportershome De Schup bij stadion De Goffert in Nijmegen geboren.

Kledingverkoop

De verkoop van de kleding is vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

