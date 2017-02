Brummen haalt asbestresten weg

Foto: ANP

BRUMMEN - De asbestresten die in november werden gevonden op een bouwterrein in de wijk Elzenbos in Brummen, worden binnenkort opgeruimd.

De sanering van de grond begint maandag 20 februari, eerst bij de nieuwe clusterschool aan de Meengatstraat. De klus duurt ongeveer een week, meldt de gemeente. Er moest worden gewacht op onderzoeksresultaten. Het spul werd op twee plekken gevonden, bij graafwerkzaamheden. Op het terrein komen 35 woningen. Na de sanering kan de bouw verdergaan.