Grote drugsdumping in Hoenzadriel en Dreumel

HOENZADRIEL - In de uiterwaarden van Hoenzadriel zijn vrijdagochtend grote vaten met drugsafval gevonden. De melding kwam even na 11.00 uur binnen.

Het gaat om 22 vaten van elk 200 liter met daarnaast een paar kleinere vaten. Er is geen sprake van lekkage of bodemverontreiniging. Een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld om de vaten op te ruimen. Volgens een ooggetuige is het onmogelijk dat het afval vervoerd is met een personenauto: 'De omvang is zo groot, dit kan alleen met een kleine vrachtwagen gedaan zijn.'

Op zo'n 300 meter werd afgelopen week nog een ondergrondse hennepdrogerij ontdekt.

Ook drugsdumping in Dreumel

Ook werd er vrijdagochtend drugsafval gevonden in Dreumel, daar is wel bodemverontreiniging geconstateerd. Om hoeveel vaten het daar gaat, is nog onbekend.