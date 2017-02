Arnold Kruiswijk mist training Vitesse, Kevin Diks waarschijnlijk in basis

Kevin Diks staat waarschijnlijk in de basis door een blessure bij Kruiswijk

ARNHEM - Arnold Kruiswijk heeft last van een kuitblessure. Kevin Diks krijgt daarom waarschijnlijk een basisplaats tegen Willem II. Een andere optie is Lassana Faye te laten spelen.

Kruiswijk miste de laatste training op weg naar het thuisduel met Willem II. Hij ontbrak de verdediger donderdag ook tijdens de besloten training in Gelredome. Dat zou betekenen dat de ervaren verdediger niet kan spelen. Kruiswijk was juist uitstekend in vorm.

Trainer Fraser heeft wel wat andere opties. Het meest voor de hand ligt dat hij Kelvin Leerdam naar de linksbackpositie overhevelt, waar Kruiswijk de afgelopen weken speelde. Dan zou Kevin Diks, gehuurd van Fiorentina, een basisplaats krijgen als rechtsback.

Buttner eerder uit training

Mogelijk, maar die kans is uiterst klein, stelt Fraser Alexander Buttner al op, die vorige week 90 minuten speelde tegen Spakenburg. Buttner ontbrak echter maandag en dinsdag op de trainingen, maar sloot donderdag wel weer aan. Hij onderbrak echter ook de training van vrijdag voortijdig. Een derde en ook serieuze optie is de 18-jarige Lassana Faye te laten spelen als linksback.

Ook spits Yuning Zhang stond niet op het trainingsveld op het koude Papendal. Hij bleef binnen. Als Kruiswijk kan spelen, zal Fraser vrijwel zeker niets veranderen aan zijn opstelling. Vorig seizoen verloor Vitesse nog thuis van Willem II.

Vermoedelijke opstelling: Room, Diks, Kashia, Van der Werff, Leerdam; Nakamba, Baker, Nathan; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini