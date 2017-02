Nu motsneeuw, maar morgen is heel Gelderland wit

WAGENINGEN - Er dwarrelt een kleine hoeveelheid poedersneeuw lokaal naar beneden, maar morgen wordt er in heel Gelderland een goede laag sneeuw verwacht.

'Momenteel valt er wat lichte motsneeuw, maar de serieuze neerslag vindt pas vannacht of morgen in de loop van ochtend plaats. Dan pas is de sneeuw ook goed zichtbaar. Het zal gaan om een paar centimeter, hooguit drie. De motsneeuw die er nu ligt gaat niet voor gevaar zorgen, de weg wordt er niet glad van' vertelt Reinier van den Berg, weerman bij MeteoGroup Wageningen.

De sneeuw komt vanuit het zuiden via Frankrijk ons land binnen drijven. Er wordt verwacht dat er tussen een halve en drie centimeter sneeuw valt. Na de sneeuwbui is er ook kans op regen.