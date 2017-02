Het Groene Oosten, Seizoen 2, Afl. 6: Iedereen loopt wel eens over een autoruit

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Wist je dat als je over sommige tapijttegels loopt, dat de kans groot is dat je over een deel van een autoruit loopt? Bij tapijtfabrikant Interface maken ze namelijk gebruik van het tussenlaagje van een autoruit als grondstof voor hun tapijttegels. En dat is niet het enige bij Interface, want ze willen in 2020 volledig duurzaam draaien.

Verder gaan we het hebben over zonnecellen. Na jaren onderzoek, testen, vernieuwen en weer testen heeft doctor John Schermer ultradunne zonnecellen gecreëerd die getest gaan worden in de ruimte door de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). En studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doen mee aan een jaarlijkse competitie met een solarboat. Wilbert de Louw heeft met zijn bedrijf Foodcase een manier bedacht hoe vliegtuigmaaltijden niet meer ingevroren hoeven te worden, terwijl er veel minder wordt weggegooid én een heleboel energie wordt bespaard. En tot slot: tijdens Valentijnsdag een fles(sen) wijn leeggedronken? Gooi het niet in de glasbak! André & Mariant laten zien hoe je van deze ‘troep’ weer een topproduct maakt. Dit en meer zie je dinsdag 14 februari om 17:20 uur in Het Groene Oosten op Omroep Gelderland.