September 2016: Britse veteranen 'strijden' voor behoud Dreijeroord, en met succes

Aanzicht Dreijeroord anno nu

OOSTERBEEK - Geen sloop, gevolgd door zielloze nieuwbouw, maar een 'eervolle reconstructie'. Zo kijken de initiatiefnemers voor het behoud van het met sloop bedreigde Hotel Dreijeroord in Oosterbeek aan tegen de nieuw gepresenteerde plannen voor het gebouw die meer recht doen aan het historische karakter ervan. Want Dreijeroord is historische grond voor de Britse veteranen die er vochten tijdens de Slag om Arnhem.

Medio vorig jaar leidden de sloopplannen ten behoeve van de bouw van een verzorgingshuis tot felle protesten, en niet alleen in Oosterbeek. Ook Britse veteranenorganisaties en zelfs de Britse ambassadeur lieten hun ongenoegen blijken over dit staaltje 'heiligschennis' (video). Dreijeroord was in september 1944 een plek waar zwaar is gevochten. 'Heilige grond' waar nog ieder jaar Britse veteranen en hun familie verblijven tijdens de Airborneherdenkingen en -wandeltocht. Impressie van het nieuwe Dreijeroord - Afbeelding Amvest Deze week presenteerde projectontwikkelaar Amvest aangepaste plannen waarin Dreijeroord zal herrijzen als herkenbare moderne versie van het origineel. een versie die recht doet aan het oude gebouw met de kenmerkende voor- en zijgevel en de karakteristieke luiken en ramen. Volgens de actievoerders van de Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland doet het nieuwe ontwerp recht aan het verleden. 'Hier deden de veteranen het voor'.