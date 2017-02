Inbrekers slaan hun slag in Oude IJsselstreek

ULFT - Twee inbraken hebben donderdagavond en –nacht plaatsgevonden in Oude IJsselstreek. Een winkel aan de Oerseweg in Ulft en een woning aan de Hermelijnhof in Silvolde waren het doelwit.

Het is niet duidelijk of de inbraken door dezelfde daders zijn gepleegd. In de winkel in Ulft zijn omstreeks 22.00 uur meerdere kasten stuk geslagen en hieruit zijn vervolgens klokken gestolen. Ook uit een kantoor zijn klokken gestolen.



Onbekenden hebben rond 03.00 uur ruiten ingeslagen van de woning aan de Hermelijnhof in Silvolde. Met een schop die in de achtertuin van de woning stond hebben onbekenden de ruiten aan de achterzijde stuk geslagen. Het is niet bekend of er ook daadwerkelijk is ingebroken in de woning.