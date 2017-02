Vitesse is op stoom; sinds medio december ongeslagen

ARNHEM - Vitesse presteert sinds de thuisnederlaag van 6 november tegen Heracles uitstekend. Na die uitglijder ging de club uit Arnhem alleen nog maar tegen Feyenoord onderuit.

In de Kuip verloor Vitesse op 17 december van Feyenoord. Dat was de laatste nederlaag van de ploeg van Henk Fraser. Vooral na de winterstop doet Vitesse het opvallend goed. De club ligt op stoom in de eredivisie.

Oprukken naar plek 4

Uit de laatste vijf competitieduels werden 13 punten gehaald, waardoor het helemaal in de race is voor de play-off plaatsen om Europees voetbal. Alleen uit tegen FC Groningen bleef Vitesse steken op een gelijkspel. Alle concurrenten staan dicht bij elkaar, maar als Vitesse zaterdag ook wint van Willem II kan het zelfs oprukken naar de vierde plaats.

Op de eerste speeldag won Vitesse met 4-1 in Tilburg. De ploeg van Huissenaar Erwin van de Loos verloor vorige week met een man meer van Heracles (3-1). Het duel in de Gelredome begint om 20.45 uur.

De verwachting is dat Fraser met hetzelfde elftal zal aantreden als vorige week tegen ADO Den Haag toen Vitesse met 2-0 won.