Vlammen uit het dak; woning brandt volledig uit in Heerde

Foto: Omroep Gelderland

HEERDE - Een woning aan de Beatrixweg in Heerde is vrijdagmorgen volledig uitgebrand. Het pand is als verloren beschouwd, zo meldt de brandweer.

Het vuur ontstond vlakbij de schoorsteen en breidde zich snel uit over de rieten kap. Het huis brandde daardoor ook snel uit, maar de bewoners van het pand waren al in veiligheid. Het gaat om een ouder echtpaar, dat is opgevangen bij de buren. De brandweer laat weten dat de brand mogelijk te maken heeft met Pyrofore stoffen in de constructie van een huis. Dat zijn stoffen die bij kamertemperatuur spontaan ontbranden aan de lucht. 'Constructie bekijken door aannemer' 'Het is de laatste tijd schering en inslag, ondanks onze campagne om dit soort branden te voorkomen in huis. Wij raden iedereen aan om de schoorsteen regelmatig te laten vegen, maar ook de balkconstructie om de schoorsteen in het huis te laten bekijken door een aannemer', aldus de brandweervoorlichter. Rond 10.20 werd het sein brand meester gegeven.