Veel Gelderse burgemeesters maken plaats voor de jonge garde

WINTERSWIJK - Winterswijk krijgt de jongste burgemeester van Nederland. De 32-jarige Joris Bengevoord is voorgedragen als nieuwe eerste burger. Hij volgt Thijs van Beem (63) op. Niet alleen in Winterswijk maakt de burgemeester plaats voor de jongere garde. Tien burgemeesters van de 54 gemeenten in Gelderland gingen vorig jaar met pensioen of stoppen er dit jaar mee.

Dan zijn er nog eens veertien zittende burgemeesters van 60 jaar en ouder. Zo naderen Jan Hendrik Klein Molenkamp (68) van Rozendaal en Inez Pijnenburg (66) van Heerde de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast zitten er in Zevenaar en Rijnwaarden tot aan de herindeling per 1 januari 2018 twee waarnemend burgemeesters, allebei 60-plussers. Ook Neerijnen en Lingewaal, die gaan fuseren met Geldermalsen, hebben eerste burgers die de 60 gepasseerd zijn. Burgemeester Neder-Betuwe gaat door tot z'n 70ste Als burgemeester mag je tot je 70ste door, maar velen stoppen eerder. Kees Veerhoek, burgemeester van Neder-Betuwe, neemt dit jaar afscheid en is de enige van de vertrekkende burgemeesters in Gelderland die doorgaat tot z'n 70ste. Jongste burgemeester van Nederland nu ook Gelders Gelderland krijgt niet alleen de jongste burgemeester van Nederland, maar heeft die ook al. De 35-jarige Ben Visser is sinds september 2013 burgemeester van Scherpenzeel. Als Joris Bengevoord in Winterswijk aantreedt, haalt hij de gemiddelde leeftijd van de eerste burgers in onze provincie nog iets verder omlaag. In deze Gelderse gemeenten stopten burgemeesters vorig jaar of vertrekken dit jaar:

Arnold Gerritsen (68), januari 2016 gestopt in Zutphen, inmiddels waarnemer in Aalten. Renkum: Jean-Paul Gebben (52), maart 2016 opgestapt na uitgaansincident op Korenmarkt Arnhem.

Jean-Paul Gebben (52), maart 2016 opgestapt na uitgaansincident op Korenmarkt Arnhem. Doetinchem: Niels Joosten (52), juli 2016 opgestapt, kreeg huis in Brummen niet verkocht.

Niels Joosten (52), juli 2016 opgestapt, kreeg huis in Brummen niet verkocht. Zevenaar: Jan de Ruiter (64), september 2016 met pensioen, waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen (69) tot herindeling met Rijnwaarden op 1 januari 2018.

Jan de Ruiter (64), september 2016 met pensioen, waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen (69) tot herindeling met Rijnwaarden op 1 januari 2018. Culemborg: Roland van Schelven (65), september 2016 met pensioen, Kees-Jan de Vet waarnemer.

Roland van Schelven (65), september 2016 met pensioen, Kees-Jan de Vet waarnemer. Montferland: Ina Leppink (63), januari 2017 gestopt.

Ina Leppink (63), januari 2017 gestopt. Aalten: Bert Berghoef (68), januari 2017 met pensioen, Arnold Gerritsen waarnemer.

Bert Berghoef (68), januari 2017 met pensioen, Arnold Gerritsen waarnemer. Heumen: Paul Mengde (65), januari 2017 met pensioen.

Paul Mengde (65), januari 2017 met pensioen. Winterswijk: Thijs van Beem (63), stopt in maart 2017.

Thijs van Beem (63), stopt in maart 2017. Neder-Betuwe: Kees Veerhoek (70), april 2017 met pensioen.

Kees Veerhoek (70), april 2017 met pensioen. West Maas en Waal : Thomas Steenkamp (61) vertrekt in juni 2017.

: Thomas Steenkamp (61) vertrekt in juni 2017. Ede : Cees van der Knaap, september 2017 met pensioen (dan 66).

: Cees van der Knaap, september 2017 met pensioen (dan 66). Elburg: Frans de Lange (51), 1 februari 2017 gestopt, directeur zendingsorganisatie geworden.